Oranje stuit op onderschatte Eredivisie-speler: "Zegt genoeg"

Het Nederlands elftal oefent zondagavond in De Kuip tegen Ivoorkust. Voor de Afrikaanse ploeg is onder meer Wilfried Kanon, een 23-jarige verdediger van ADO Den Haag, geselecteerd.



ADO-trainer Alfons Groenendijk noemt hem één van de meest onderschatte spelers in de Eredivisie. "Hij is een typisch Afrikaanse verdediger: hard, fysiek sterk, snel. Maar wat mij vooral in hem bevalt, is dat hij goed vooruit kan verdedigen. En aan de bal is hij ook niet slecht", zo laat hij weten aan de NOS.



"Bij mij was hij een van de belangrijkste spelers in de wederopstanding na de winterstop", aldus Groenendijk, die Kanon ondanks een rooskleurige toekomst aan boord hoopt te houden. "Hij is gewoon international van Ivoorkust en staat nog aan het begin van zijn carrière, dus hij kan zeker nog stappen maken."



Groenendijk voegt toe: "Ik heb de club geadviseerd om te proberen Kanon te behouden. Ik heb maar drie namen genoemd, dus dat zegt genoeg. Maar je weet het nooit."