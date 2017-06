'Heerenveen slijt verdediger definitief na verhuur'

Kenneth Otigba speelt volgend seizoen mogelijk in de nationale competitie van Hongarije. De 24-jarige centrale verdediger kan rekenen op belangstelling van topclub Ferencváros, zo meldt Nemzeti Sport.



Otigba heeft zowel Hongaars als Nigeriaans bloed door zijn aderen lopen. Twee jaar geleden stond hij ook al in de belangstelling van Ferencváros, maar toen mislukte de overgang vanwege financiële perikelen. Nu zou de topclub in het groen-wit een nieuwe poging willen wagen.



De verdediger heeft nog een doorlopend contract bij eredivisionist sc Heerenveen, maar die loopt volgend jaar af en de kans is klein dat de Friezen hem een nieuw aanbod doen. Afgelopen zomer werd hij al uitgeleend aan het Turkse Kasimpasa. Zij hebben de optie tot koop niet gelicht.



Update 15:10 uur

Otigba lijkt sc Heerenveen definitief te verruilen voor het Hongaarse Ferencváros. Volgens Omrop Fryslân gaat de centrale verdediger voor drie jaar tekenen bij deze topclub, dat afgelopen seizoen als vierde eindigde. Mogelijk komt er al binnen enkele dagen witte rook.