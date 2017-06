"Alle Europese topclubs hebben naar Dolberg geïnformeerd"

Naast Peter Bosz is ook Kasper Dolberg gelinkt aan Borussia Dortmund. De Duitse topclub zou de Deense Ajax-spits aandacht in de gaten houden, maar zijn zaakwaarnemer Jens Steffensen claimt niet op de hoogte te zijn.



"Er is niets concreet", laat Steffensen weten aan de Duitse website Fussballtransfers. "Kasper bereidt zich nu met de nationale ploeg voor op wedstrijden tegen Duitsland en Kazachstan. Ik kan één ding zeggen: alle Europese topclubs hebben naar hem geïnformeerd."



"Momenteel is er niets concreet, er staat niks op papier. Kasper heeft de intentie om nog een jaar bij Ajax te blijven", zo benadrukt de makelaar van de Ajax-aanvaller. Zijn naam is gelinkt aan Dortmund vanwege de belangstelling voor Pierre-Emerick Aubameyang van met name Paris Saint-Germain.