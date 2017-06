PSV 'nam wat besluiten': "Dat moeten we niet meer doen"

PSV kende al met al een zeer teleurstellend seizoen, waarin geen prijzen werden gepakt. In de winter werd er nog een poging gedaan om de stijgende lijn op te pakken, zo blikt middenvelder Bart Ramselaar terug.



"Iedereen mocht z'n woordje doen. Wat er beter kon, bijvoorbeeld de communicatie van de staf richting ons. Toen hebben we wat besluiten genomen. Zoals: het tegen de scheids praten tijdens de wedstrijd. Dat we dat niet meer moeten doen en ons moeten focussen op het spel", aldus Ramselaar in gesprek met FOX Sports.



Het grootste probleem was een gebrek aan efficiëntie, zo wijst ook Davy Pröpper aan: "Het missen van die kansen is in het team geslopen. Daardoor gingen we minder voetballen. We zijn niet doorgegaan met wat we moesten doen. Door het missen van de kansen en het uit het zicht raken van de prijzen, dooft het heilige vuur. Dat is dit seizoen gebleken", aldus Propper, die verder ook inging op een mogelijke transfer, tot slot.