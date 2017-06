Leipzig-ster: "Mijn club vindt deze Ajax-speler een groot talent"

RB Leipzig wordt in Duitsland gezien als een nieuwe topclub in de grote competities. Het werd afgelopen seizoen erg knap 2e achter Bayern München, en nu wil de leiding doorpakken.



Mogelijk in de vorm van transfers in de zomer. Het scoutingnetwerk van RB Leipzig is in ieder geval enorm ruim. Een huidige aanvaller van de club, Yussuf Poulsen, onthult in gesprek met El Mundo Deportivo alvast dat zijn werkgever twee mede-Denen op het oog heeft.



"Onze sportief directeur Ralf Ragnick en de scouts van Leipzig volgen verschillende buitenlandse spelers. Toen ik over Denen vroeg, vertelden ze hoe ze speelden. Durmisi (vleugelverdediger van Real Betis, red.) wisten ze perfect te omschrijven, en Ajax-spits Kasper Dolberg vinden ze een heel groot talent", aldus Poulsen over zijn landgenoten.



De kans is dus best aanwezig dat men in Amsterdam spoedig een belletje krijgt vanuit Leipzig!