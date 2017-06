PSV-ster neigt naar vertrek: "Dat hoop ik wel"

Na een teleurstellend seizoen bij PSV lijkt de clubleiding te willen gaan voor een flinke metamorfose. De bezem moet door de selectie, en dus zullen er veel spelers gaan vertrekken.



Mogelijk staat ook Davy Pröpper op die lijst. Hij is gewild en kan de club de nodige miljoenen op gaan leveren. Afgelopen winter had dat ook al gekund, toen Zenit Sint Petersburg zich meldde. "Ze wilden ver gaan, laten we daar op houden", bevestigt de middenvelder bij FOX Sports.



"Ik heb er natuurlijk over nagedacht, maar een definitief besluit heb ik niet genomen omdat de clubs er gewoon niet uitkwamen. Dat vond ik prima. Het was misschien ook niet het juiste moment. Ik zie het niet als een gemiste kans. Misschien dat je dat denkt na zo'n seizoen. Maar ik verwacht en hoop dat er ooit nog zo'n mooie club komt."



Wat als Zenit zich deze zomer andermaal in Eindhoven meld? "Ik heb geen idee eigenlijk en ik ga er ook niet achteraan. Als ze zich weer melden, dan ga ik er in ieder geval goed over nadenken."