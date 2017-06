'Oud Eredivisie-ster Tadic heeft clubs voor het uitkiezen'

Van 2010 tot 2012 was hij de ster van FC Groningen, daarna volgde nog een zeer succesvolle periode bij FC Twente tot hij in 2014 voor het Engelse Southampton koos: ook daar is Dusan Tadic een absolute smaakmaker.



Nu lonkt mogelijk de volgende stap omhoog voor de Serviër. West Ham United zou hem graag voor Engeland behouden, maar naar verluidt gaan Juventus en Inter Milan proberen de linkspoot naar Italië te lokken. Dat schrijft The Sun althans.



Het afgelopen seizoen kwam Tadic tot 30 optredens voor Southampton, waarin hij 3 goals maakte en 5 assists leverde. Een jaar geleden werden ook Arsenal en Manchester City nog in verband gebracht met de spelmaker, maar die namen blijven nu onbenoemd bij de boulevardkrant.

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.