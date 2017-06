AS Roma-ster maakt grond gelijk met Juve-fans na CL-finale

Het is al langer geweten dat Radja Nainggolan niets moet hebben van Juventus en haar fans. Hij ging al vaker in de aanval tegen hen en na de 1-4 nederlaag van Juventus in de finale van de Champions League deed Nainggolan het opnieuw.



Na het laatste fluitsignaal gisteren postte een video op Instagram. "Wat een heerlijke avond.", klonk het bij de Belgische middenvelder. "Ik maak deze video voor de fans van Juventus, maar misschien is het te duur om zolang op het internet te zitten. Ze hebben al zoveel geld opgedaan tijdens de match."



De reden achter deze video legt hij ook uit. "Ik maak deze video omdat mensen mij hebben beledigd en nog voor de match uitdaagden. Dat doe je niet op voorhand. Wat zeggen jullie nu?", aldus Radja Nainggolan.





Radja Nainggolan [Roma midfielder]: “Juventus winning the treble? The only treble they will get is from Cristiano Ronaldo (hat-trick).”

😂😂😂 pic.twitter.com/W7uy6luLnG — TeoCRi (@TeoCRi_) 3 juni 2017