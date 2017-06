'Koeman krijgt wereldspeler terug in deal voor Lukaku'

De toekomst van Romelu Lukaku blijft vooralsnog onduidelijk. De Belgische spits is gegeerd wild op de transfermarkt. Hij geniet interesse van verschillende topclubs. Een van die clubs zou een ruildeal overwegen met een absolute topper uit het Engelse voetbal.



Huidige werkgever Everton wil Lukaku heel graag houden. Of dat gaat lukken is nog maar de vraag. Ondermeer Chelsea en Manchester United zijn erg geïnteresseerd in de diensten van Lukaku. Die laatste club zou een ruildeal met Everton wel zien zitten volgens The Daily Star. Wayne Rooney is de speler die United zou willen betrekken in een eventuele deal.



De Engelse spits gaf eerder al aan dat wanneer hij vertrekt uit Manchester, hij terug wil naar zijn oude club Everton. De uiteindelijke beslissing in deze mogelijke ruildeal zou gemaakt worden door Everton-coach Ronald Koeman.

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.