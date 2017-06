Allegri: Buffon blijft de keeper van Juventus

Doelman Gianluigi Buffon is behoorlijk op leeftijd en gaf voorafgaand aan de Champions League-finale aan dat hij de cup per se wilde winnen. Op zaterdag kreeg de Italiaan echter vier treffers om zijn oren en droop hij teleurgesteld af. Trainer Massimiliano Allegri weet echter dat de routinier blijft keepen voor De Oude Dame.



In gesprek met de Italiaanse media zegt de oefenmeester: "In de dagen voor de finale werd gedaan alsof Juventus de grote favoriet was en Real bijna per toeval in de finale stond, maar dat was nooit het geval. Real heeft me niet verrast, Real heeft de mensen verrast die dachten dat Juventus wel even zou winnen."



Allegri stelt dat Juventus het blijft proberen. "Na een beetje rust zijn we weer volledig gemotiveerd. Het leven geeft je de mogelijkheid weer op te staan en opnieuw te proberen. Dit is absoluut niet het einde van een tijdperk. Gigi Buffon blijft de Juventus-keeper en Andrea Barzagli blijft deel uitmaken van de groep. Deze club weet waar het in moet grijpen om te verbeteren."