'Ajax paait supporters met terugkeer De Jong'

De algemene verwachting is inmiddels toch wel dat trainer Peter Bosz zal vertrekken bij Ajax. Dat komt hard aan bij de supporters van de Amsterdammers, maar mogelijk worden zij door de clubleiding in de Johan Cruijff ArenA gepaaid met de terugkeer van een oude bekende: middenvelder Nigel de Jong.



De Turkse media, die niet altijd even betrouwbaar zijn, melden dat het management van De Jong momenteel in onderhandeling is met Ajax. Bij Galatasaray verdient de oud-international van Oranje ongeveer 2,5 miljoen euro per seizoen en dat kunnen de Amsterdammers niet betalen. De mannetjesputter zal dus financieel gezien een handreiking moeten doen om een daadwerkelijke overstap mogelijk te maken, maar media als Gazetaminstanbul en Sporx zien het allemaal wel gebeuren.



We dienen een slag om de arm te houden, omdat het track record van de diverse Turkse kranten niet verschrikkelijk goed is, maar de komst van De Jong zou wellicht wel wat druk halen van het naderende vertrek van Bosz. De oefenmeester wordt in de aankomende week hoogstwaarschijnlijk voorgesteld als nieuwe oefenmeester van Borussia Dortmund. De Duitsers betalen ongeveer vijf miljoen euro aan Ajax, aldus BILD.