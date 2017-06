Morata verschaft duidelijkheid over toekomst

Spits Alvaro Morata beleeft moeilijke tijden bij Real Madrid. Op zaterdagavond won hij de Champions League met zijn werkgever, maar in het afgelopen seizoen kwam hij maar mondjesmaat in actie in de Spaanse hoofdstad, hij diende genoegen te nemen met een plek achter Karim Benzema. Morata blijft echter waar hij is.



De Spanjaard speelde eerder voor Juventus, de verliezend finalist dus. In gesprek met Sport Mediaset zegt hij: "Ik heb twee jaar lang in dezelfde positie gezeten en ik complimenteer Juventus met hun geweldige Champions League-campagne. Alle mensen van die club zal ik voor altijd in mijn hart blijven dragen. Het is erg moeilijk voor mij."



Morata wordt al een tijdje gelinkt aan een megatransfer richting AC Milan. "Nee, ik ga zeker niet naar Italië. Ik wil hier blijven, al blijft het moeilijk. Ik weet verder niets, kan je ook niet meer vertellen dan wat er al in de kranten staat. Ik houd van Italië, maar ik ben gelukkig hier. Madrid is mijn team en mijn stad. Ik heb verder altijd gezegd dat Juventus mijn tweede thuis is, dus je weet het nooit."