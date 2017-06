Zaakwaarnemer: Jörgensen-transfer is mogelijk

De Deense spits Nicolai Jörgensen kende een geweldig debuutseizoen in de Rotterdamse Kuip bij Feyenoord. Nu is er bijzonder veel interesse voor de diensten van de goalgetter, zo heeft zijn zaakwaarnemer Mikkel Nissen al verteld. En het is in principe mogelijk dat Jörgensen weggaat bij de landskampioen van de Eredivisie.



Dat is wat de desbetreffende spelersmakelaar nu uitspreekt in gesprek met de krant Ekstra Bladet. Hij benadrukt nog maar eens dat er wel heel erg veel teams geïnteresseerd zijn in een samenwerking met zijn cliënt, maar plaatst wel een kanttekening. "Er zal echt heel erg veel geld betaald moeten worden voor Nicolai. Het is voor Feyenoord namelijk moeilijk om hem te verkopen ..."



Nissen gaat verder: "Jörgensen wil de stap wel nemen, maar dan moet het iets heel bijzonders zijn. Feyenoord speelt volgend seizoen in de Champions League en de fans in Rotterdam houden van hun spits. Eigenlijk kan de club het niet maken om Nicolai te laten gaan, maar een transfer is desondanks natuurlijk altijd gewoon mogelijk. Betaalt een belangstellende een x-bedrag voor Jörgensen, dan is hij weg."