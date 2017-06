'Degenen die Cristiano bekritiseren moeten stil zijn'

De Portugese superster Cristiano Ronaldo was op zaterdagavond weer eens goud waard voor zijn werkgever Real Madrid. De Koninklijke won met 4-1 van Juventus en heeft de Champions League nu twee keer achter elkaar op zijn naam geschreven, een record. Ronaldo haalt gelijk zijn gram in gesprek met de Spaanse media.



De vleugelspits zegt namelijk: "Het doel is om volgend seizoen opnieuw de Champions League te winnen. Dat is niet gemakkelijk, maar niets is onmogelijk. Degenen die Cristiano altijd bekritiseren, zullen stil moeten zijn. Het was een fantastisch seizoen en ik heb het verdiend, omdat ik in de finale twee keer gescoord heb en ik topscorer van de Champions League ben geworden."



Ronaldo deelt een compliment uit aan oefenmeester Zinedine Zidane. "Hij gaf ons een peptalk, hij geloofde in ons. Zidane weet dat we erg goed zijn en heeft ons dat laten zien. Ik heb me hier op voorbereid, we hebben in het slot van het seizoen grote prijzen gewonnen. Het was een indrukwekkend seizoen en het is goed afgelopen, daar ben ik erg blij mee."