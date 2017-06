'Borussia Dortmund haalt naast Bosz ook superster'

Het lijkt er wel heel sterk op dat oefenmeester Peter Bosz binnenkort bij Ajax vertrekt en bij Borussia Dortmund tekent. De Engelse media weten dat de Nederlander vervolgens gelijk een 'transfercadeautje' krijgt van de clubleiding van de Bundesliga-topclub. Buitenspeler Riyad Mahrez zou naar het Signal Iduna Park vertrekken.



De Algerijnse vleugelspits mag met recht een superster genoemd worden: in het seizoen 2015-2016 werd hij immers Speler van het Jaar in de Engelse Premier League en liet hij voetballers als Kevin de Bruyne achter zich. Mahrez zei vervolgens 'nee' tegen een transfer en ondertekende een nieuw contract bij Leicester City, maar nu gaat hij hoogstwaarschijnlijk toch transfereren.



En volgens de media in Engeland ligt Borussia Dortmund op poleposition om de international van het nationale team van Algerije vast te leggen. Mahrez kost vermoedelijk meer dan veertig miljoen euro, maar de Duitsers hebben een vervanger nodig voor Marco Reus, die er lang uit ligt met een vervelende knieblessure. Ook lijkt het erop dat Pierre-Emerick Aubameyang gaat vertrekken.