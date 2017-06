Real Madrid wint de Champions League twee keer op rij

Twee keer op rij de Champions League winnen, lang leek het erop dat dat überhaupt niet mogelijk was. Real Madrid heeft het op zaterdagavond echter gedaan in Cardiff. De Madrilenen hadden in de eerste helft nog moeite om Juventus achter zich te laten, maar in het tweede bedrijf walste De Koninklijke over De Oude Dame heen.



De Italianen begonnen fel aan de finale van de Champions League, maar na twintig minuten was het niemand minder dan Cristiano Ronaldo die de score wist te openen. Lang kon Real Madrid niet genieten van zijn voorsprong, want de Kroatische voetballer Mario Mandzukic van Juventus maakte gelijk na een heus kunststukje en een omhaal. Beide ploegen gingen rusten met een, terechte, 1-1 stand.



In de tweede helft was het eigenlijk alleen maar Real dat de klok sloeg. Het eerste kwartier van het tweede bedrijf leek Juventus nog wel wat kans te hebben op de cup, maar die hoop vervloog na een dubbelslag van de Spanjaarden. Middenvelder Casemiro en de eerdergenoemde Ronaldo maakten er binnen korte tijd 2-1 en 3-1 van. In de 90e minuut zorgde buitenspeler Marco Asensio ook nog eens voor de 4-1. Géén Champions League-beker voor Gianluigi Buffon, Giorgio Chiellini en de andere Italianen dus.



Scoreverloop:

0-1 (20') C. Ronaldo

1-1 (27') M. Mandzukic

1-2 (61') Casemiro

1-3 (64') C. Ronaldo

1-4 (90') M. Asensio