'Verschrikkelijke voetballer, ongelooflijke valsspeler'

Real Madrid staat zeer verdiend op voorsprong tegen Juventus en gaat de Champions League opnieuw winnen. Een smet op die gebeurtenis is misschien wel het theaterstukje dat Sergio Ramos zonet opvoerde. Hij zorgde ervoor dat de Colombiaanse vleugelspeler van De Oude Dame Juan Cuadrado uit het veld werd gestuurd.





No idea how Sergio Ramos survived such a barbaric attack by Cuadrado! Put that man in prison! #UCLFINAL2017 pic.twitter.com/hIOBGB6Tjx