Onthulling Kuyt: heb al met Feyenoord gesproken

Aanvaller Dirk Kuyt is profvoetballer af en de grote vraag is nu wat de Katwijker volgend jaar gaat doen. In gesprek met het blad Voetbal International laat hij zich daarover uit. De oud-speler van onder meer Liverpool en Fenerbahçe heeft al met de clubleiding van Feyenoord gesproken.



Kuyt zegt eerst: "Ik heb nog steeds niet helemaal het gevoel dat ik gestopt ben. Ik heb het idee dat ik nu een paar weken op vakantie ga en daarna weer ga beginnen. De keuze om te stoppen heb ik drie weken geleden gemaakt. Het was een bewuste keuze, maar het dringt nog niet helemaal tot me door. Ik ben trots op alles wat ik mee heb mogen maken. Het moment dat het gek voelt zal nog wel komen."



Feyenoord heeft een rol achter de schermen in petto voor Kuyt. "Ik heb met Feyenoord afgesproken om betrokken te blijven en ben heel blij dat ze mij gewoon wilden behouden voor de club. Het is ook belangrijk om tot rust te komen. Ik ga nu een iets langere vakantie nemen dan ik gewend ben. Dan ga ik met Van Geel om de tafel zitten om te kijken hoe we dat in gaan vullen."