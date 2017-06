VIDEO: 2-1 via Casemiro, Ronaldo maakt de 3-1

In de eerste helft van de Champions League-finale tussen Real Madrid en Juventus maakte Cristiano Ronaldo er al 1-0 van, maar daarna kwam De Oude Dame terug via Mario Mandzukic. Nu is het echter al heel snel 2-1 geworden via Casemiro en daarna scoorde Ronaldo de 3-1. Over en sluiten?





1-2! Casemiro heeft het geluk aan zijn zijde en schiet de bal van grote afstand in de hoek. Real weer op voorsprong. #juvrea #socialreplay pic.twitter.com/MYS73yHAmu — Veronica Televisie (@VeronicaTV) June 3, 2017