"Van mij mag Lens daarheen vertrekken"

Jeremain Lens speelde het afgelopen seizoen op huurbasis voor Fenerbahçe en groeide uit tot een favoriet van het publiek in Istanbul. De Nederlander is echter nog altijd eigendom van het Engelse Sunderland en dat gaat hem mogelijk verkopen aan een grote concurrent van Fenerbahçe, landskampioen Besiktas.



Voorzitter Aziz Yildirim van Fenerbahçe laat zich daar nu over uit in gesprek met het medium Sporx. "Zeggen ze dat het rond is? Van mij mag hij daarheen vertrekken. Daar houden we ons dan verder niet mee bezig. Ik ga niet m'n best doen om spelers over te kopen van Besiktas." Zelf is Fenerbahçe ook nog in onderhandeling met Sunderland. "We hebben een aanbod ontvangen. Maandag gaan we opnieuw met elkaar in gesprek en dan horen ze wat wij maximaal willen betalen. Ik denk wel dat we eruit gaan komen."



Ook Feyenoord had onlangs een onderhoud met de vertegenwoordiging van Lens. Het lijkt er echter sterk op dat de Rotterdammers niet kunnen voldoen aan de financiële eisen van de vleugelspits, die ongeveer drie miljoen euro per seizoen vraagt.