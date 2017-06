Giggs maakt keuze tussen Ronaldo en Messi

De tweestrijd tussen Cristiano Ronaldo en Lionel Messi om de titel van beste speler ter wereld is al een tiental jaar aan de gang en het ziet er voorlopig niet naar uit dat ze snel zal stoppen. Maar over wie van de twee nu echt de beste is, daarover lopen de meningen uiteen.



"Het zijn allebei fantastische spelers. We leven in een tijdperk waarin je echte legendes op het toppunt van hun kunnen het elk seizoen tegen elkaar ziet opnemen", vindt Ryan Giggs. Toch heeft de ex-speler van Manchester United een voorkeur.



"Cristiano heeft het al getoond in Portugal, in Engeland natuurlijk én in La Liga, en ook nog eens op internationaal vlak met de Portugese nationale ploeg. Voor mij wint Cristiano het, maar veel scheelt het niet."