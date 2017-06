Guardiola: dan word ik verdrietig van Nederland

Josep Guardiola is een echte adept van Johan Cruijff en daarom kijkt de Catalaan ook graag naar het Nederlandse voetbal. De huidige oefenmeester van Manchester City vindt dat Oranje terug moet naar de oude speelwijze: drie vleugelspitsen en aanvallen. Realisme vindt hij helemaal niet passen bij het Nederlands elftal.



Op Ziggo zegt Guardiola: "Als Nederland niet speelt zoals ze de afgelopen jaren hebben gespeeld, dan word ik verdrietig. Je zag hoe ze speelden op EK's en WK's: altijd 4-3-3 of 3-4-3. Iedereen stond op de juiste plek. De derde man ... De vleugels bezet. Eén tegen één, man tegen man verdedigen. Ik ben een enorme fan. Het is zo."



Johan Cruijff is als een soort rode draad verweven door de carrière van de oud-middenvelder van FC Barcelona. "Nederland is fantastisch. Als Oranje niet zo speelt, dan winnen ze niets. Jullie veranderden om te winnen, maar het is niet gelukt. Jullie moeten teruggaan naar vroeger. De Ajax-connection.