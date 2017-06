'Ajax verrast en gaat voor deze hoofdtrainer'

Het ziet er meer en meer naar uit dat Ajax en oefenmeester Peter Bosz binnenkort afscheid van elkaar zullen nemen. De Nederlandse trainer vertrekt hoogstwaarschijnlijk naar het Duitse Borussia Dortmund en in Duitsland weet men dat Ajax op zijn beurt aast op een Duitse hoofdcoach: Roger Schmidt.



De desbetreffende trainer was eerder ook al in beeld om bondscoach Danny Blind op te volgen bij het Nederlands elftal, maar de KNVB wimpelde hij af. Het medium Sky Germany schrijft dat Ajax hoopt dat het de oud-oefenmeester van onder meer Bayer Leverkusen wel zal kunnen overhalen. Hij moet de opvolger van Bosz worden in de Johan Cruijff ArenA en de nummer twee van de Eredivisie wil zo snel mogelijk spijkers met koppen slaan.



Sommige fans van Ajax hopen op een terugkeer van Frank de Boer, maar zijn broer Ronald de Boer weet dat dit niet gaat gebeuren. Bij Veronica vertelt hij: "Dat is een gepasseerd station. Frank wil in het buitenland aan de slag. Als hij terugkeert bij Ajax zal dat pas later in zijn carrière zijn."