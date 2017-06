De 11 namen bij Real en Juventus: géén Bale

De winnaar van de Europa League kennen we inmiddels: Manchester United. Op zaterdagavond vindt de finale van de Champions League plaats in Cardiff. Het Italiaanse Juventus neemt het op tegen Real Madrid en De Koninklijke begint in ieder geval zonder buitenspeler Gareth Bale, die pas net terugkomt van een blessure.



Coach Zinedine Zidane kiest voor een vierkoppig middenveld, waardoor baltovenaar Isco de plek van de Welsh Wizard eigenlijk overneemt. Cristiano Ronaldo en Karim Benzema moeten de doelpunten maken voor de Madrilenen. Zidane vertelde eerder al over de finale: "In finales is er nooit een favoriet. In een enkele wedstrijd is alles mogelijk. Wie de ster zou zijn als Cristiano en ik hadden gespeeld in één team? Hij, want hij maakt doelpunten. Dat is het belangrijkste."



Juventus heeft waarschijnlijk de support van de neutrale televisiekijker. De Oude Dame verschijnt op het veld met al zijn kanonnen, waaronder Paulo Dybala en Gonzalo Higuain. Ook oudgediende Gianluigi Buffon speelt natuurlijk gewoon. "Als we de Champions League winnen, maakt dat het verhaal perfect. Het spelen van de eindstrijd voelt heel speciaal en ik wil achteraf nergens spijt van te hebben."



Opstelling Real Madrid: Navas; Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo; Modric, Casemiro, Isco, Kroos; Benzema, Ronaldo.



Opstelling Juventus: Buffon; Barzagli, Bonucci, Chiellini, Sandro; Alves, Pjanic, Dybala, Khedira, Mandzukic; Higuaín.