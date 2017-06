Succestrainer Vreven van NAC oogst lof met uitspraken

Stijn Vreven oogstte al veel lof door NAC Breda via de nacompetitie naar de Eredivisie te leiden. Zijn reactie wordt eveneens positief ontvangen: hij steekt uitgebreid de loftrompet uit voor zijn voorganger.



"Uit de grond van mijn hart wil ik mijn voorganger Marinus Dijkhuizen bedanken. Hij heeft ook een half seizoen met deze jongens gewerkt. Het is niet zo dat ik hier begon en 25 punten achterstond op een play-offs plaats", vertelt Vreven aan BN/De Stem. "Dat was helemaal niet de realiteit. Hij verdient ook credits voor de promotie. Dat vind ik belangrijk om te benoemen."



Deze zomer moet er nog wel veel gebeuren om van de NAC-selectie een 'Eredivisie-waardige' te maken. "Er moet een goede ervaren keeper bij en achterin in de verdediging is het broos. Persoonlijk vind ik de meerderheid van de jongens waarmee gesproken is, niet goed genoeg meer. In mijn ogen dan, omdat het spelers voor de eerste divisie waren", aldus Vreven tot slot.