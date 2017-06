Sinouh weet het zeker: "Deze club gaat de CL winnen vanavond"

Om 20:45 uur wordt er in Cardiff afgetrapt door Juventus en Real Madrid, in de finale van de Champions League. Oud-doelman Khalid Sinouh vindt de Spanjaarden de grote favoriet.



"Lukt het niet voetballend, dan winnen ze vanavond van Juventus door hun dode spelmomenten", voorspelt hij in gesprek met ELF Voetbal. "FC Barcelona wist in de kwartfinale niet te scoren tegen Juventus. Lionel Messi kon er niet doorheen komen. Real Madrid kan altijd terugvallen op haar vrije trappen en corners, die levensgevaarlijk zijn."



"Juventus heeft een ijzersterke achterhoede, maar zich hiertegen wapenen is ontzettend lastig. Dat was het sowieso al. Als de spelers van Real Marid het op de heupen krijgen, zijn ze niet af te stoppen. Ook niet door Juventus", vervolgt Sinouh, die er zin in heeft. "Er zitten zoveel onderlinge duels in de wedstrijd. Dani Alves aan de rechterkant bij Juventus is een gigant. Die blijft maar gaan. Maar wij hebben Marcelo, die voortdurend over de linkerflank opkomt."



Zijn prognose tot slot: "Real Madrid wint met 2-0 en wordt daardoor de eerste club die de Champions League twee jaar op rij wint."