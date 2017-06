Premier League-topschutter: "Of ik China uitsluit? Nee"

Axel Witsel vond zaterdag opnieuw de weg naar de netten bij zijn Chinese club. Mogelijk krijgt hij er in de nabije toekomst het gezelschap van een andere Rode Duivel. Marouane Fellaini gaf onlangs al aan een overstap naar China wel te zien zitten, en hij is niet de enige.



Ook Christian Benteke staat open voor een aanbod uit het Verre Oosten. "Tot hiertoe heb ik nog geen aanbod op papier gezien. Maar als de kans zich voordoet, zal ik dat zeker bekijken. Waarom niet? Dat wil daarom nog niet zeggen dat ik naar China ga. Ik heb een gezin en twee kinderen. Familiale stabiliteit is ook belangrijk", vertelt hij aan Het Nieuwsblad.



Of het nu naar China is of niet, de kans bestaat sowieso dat Benteke bij Crystal Palace vertrekt. "Of ik volgend seizoen nog bij Crystal Palace speel? Contractueel wel. Maar er komt een nieuwe trainer en we zullen deze zomer zien of er iets verandert."