"Bosz naar Dortmund? Daar twijfel ik geen seconde aan

Alles wijst erop dat Peter Bosz binnen 48 uur gepresenteerd gaat worden als hoofdtrainer van Borussia Dortmund. Analist en oud-speler Arnold Bruggink begrijpt de Ajax-coach helemaal.



"We moeten niet vergeten dat Dortmund een heel grote club is. Voor hem is het fantastisch als hij daar naartoe zou kunnen, maar voor Ajax is het uiteraard een gemis. Zeker in de laatste periode van het seizoen was het heel leuk om naar Ajax te kijken", vertelt Bruggink bij FOX Sports.



Hij 'twijfelt geen seconde' over de vraag of Bosz zal gaan als de kans er komt. "Als hij deze kans krijgt, om bij zo'n club te gaan werken... Ik geloof niet dat er mooiere club voor hem gaat komen."



Ajax ontvangt, als Bosz gaat, naar verluidt zo'n 3,5 miljoen euro. De keuzeheer mag een eigen assistent meenemen naar Duitsland.