Speler van Real Madrid wil wel naar België: "Waarom niet?"

Real Madrid veroverde dit seizoen al de Spaanse titel en daar kan straks ook nog de Champions League bijkomen. En wie weet laat het straks ook een speler naar België vertrekken. Hij geeft alvast open te staan voor een transfer naar zijn geboorteland.



Alexandro Craninx speelt bij de B-ploeg van Real. "Ik weet niet of het de beste oplossing is om te vertrekken, of om uitgeleend te worden om speeltijd op te doen en zo als speler te groeien", vertelt hij aan RTBF.



"In de Belgische competitie spelen zou een mooie ervaring en een mooie kans zijn om te tonen wie ik ben en wat ik kan. Zodat de mensen me écht leren kennen, en niet alleen als 'mini-Courtois' of 'Alexandro Craninx van Real Madrid'. Ik zou graag willen dat de mensen me zien spelen, vooruitgang maken en - waarom niet? - op een dag voor de Rode Duivels spelen."