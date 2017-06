Grote kwaliteit Zidane aangewezen: "Kan hij als geen ander"

Zinedine Zidane won als speler en trainer al de nodige prijzen. Vanavond kan er nog een flinke bij gaan komen: de Champions League van dit seizoen. Juventus moet dan verslagen worden door De Koninklijke.



Nederlander Richard Witschge was bij Bordeaux ploeggenoot van de huidige Real-coach. "I​k heb altijd wel gedacht dat hij dit zou kunnen. Zidane weet als geen ander hoe je topspelers moet behandelen", vertelt Witschge, die drie jaar met Zidane samenspeelde, aan de NOS. "Christophe Dugarry, Zidane en ik. Wij kregen de vrijheid. De rest moest in dienst van ons spelen. Bij onze eerste gezamenlijke training vond ik hem al geweldig."



"Zijn balbehandeling, tweebenig hè. Je kon hem niet verdedigen. En die aannames, door de lucht, over de grond, en dan direct wegdraaien. Een lieve jongen ook. Maar als er geknokt moest worden, stond hij er ook. Een jongen met pit, een Arabier."



Toch denkt Witschge dat Zidane en co onderuit zullen gaan vanavond. "De Italianen hebben een sterker elftal en zijn moeilijker te bespelen. Ik denk dat het heel zwaar wordt voor Real en dat Juventus gaat winnen."