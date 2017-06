Nederlander kreeg shirt van Buffon: "Zei hetzelfde over mij"

Gianluigi Buffon kan vanavond een nieuwe kroon op zijn carrière zetten door de Champions League-finale tegen Real Madrid te winnen, met Juventus. Velen gunnen het de goalie enorm. Zo ook Sander Westerveld.



"Hij is ongelooflijk. Toevallig had ik vandaag nog een shirt van hem in mijn handen. Een verzamelaar uit Engeland vroeg ernaar, maar ik heb hem moeten teleurstellen. Deze blijft hier", vertelt Westerveld met een glimlach aan de NOS. Hij keepte zelf onder meer voor FC Twente, Vitesse, Liverpool en Oranje.



"Je ziet ook dat hij op ervaring speelt. Hij heeft elke situatie al eens meegemaakt, dus kan daar gemakkelijk op anticiperen. Ik ken buiten Thibaut Courtois (Chelsea, red.) en Manuel Neuer (Bayern München, red.) geen doelman die elke wedstrijd op zo'n constant niveau speelt. Alleen zijn voetballende kwaliteiten zijn minder. Ik kan een bal verder gooien dan dat hij hem schiet. Hij is nooit goed geweest aan de bal. Dat is ook helemaal niet nodig bij Juventus", vervolgt Westerveld over Buffon.



In 2003 nam Westerveld het met Real Sociedad eens op tegen Juve. "Ik was met Edgar Davids aan het praten, toen Buffon erbij kwam. Hij kende mij nog uit mijn tijd bij Liverpool. Het was een blijk van waardering van beide kanten. Ik zei dat ik hem fantastisch vond en hij zei, misschien uit vriendelijkheid, hetzelfde over mij. Ik zei ook dat hij vooral zo door moest gaan en dat advies heeft-ie goed opgevolgd!"