"Dát was de wedstrijd waarin ik Guardiola overtuigde"

Maandenlang waren er geruchten dat Manchester City Vincent Kompany van de hand wilde doen. De Rode Duivel knokte echter terug en weet welke partij zeer belangrijk was.



"Ik denk dat die match tegen Chelsea (op 5 april, red.) heel bepalend is geweest. De coach heeft toen gezien dat hij op mij kon rekenen. Het was mijn eerste match na een heel lange afwezigheid. Meteen van nul naar honderd, want met de beloften of de -21 had ik niet gespeeld. (glimlacht) Mensen die me al langer kennen, weten dat ik geniet van uitvoetballen. 'Hij doet het te vaak', werd er vroeger vaak geschreven", vertelde hij aan Het Laatste Nieuws.



"Het was grappig dat er na al die jaren in de Premier League, waarin ik veel trainers en verschillende stijlen heb gekend, in vraag werd gesteld of ik wel voetballende kwaliteiten had. Misschien heb ik de coach daar van moeten overtuigen, maar dat was simpel, want ik voetbal gewoon dolgraag uit. Ik ben in vergelijking met vroeger wel soberder geworden, maar in combinatie met mijn fysieke kracht, ervaring en het lezen van het spel, zorgde dat misschien voor de doorslag bij hem. En zag hij dat ik toch een speler ben die past bij zijn stijl", aldus Kompany tot slot.