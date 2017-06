Sánchez: zéér onder de indruk van Ajax-teammaat

Verdediger Davinson Sánchez maakte in het afgelopen seizoen een zeer sterke indruk bij zijn werkgever Ajax. Dat geldt echter ook voor Matthijs de Ligt, die nog een stukje jonger is dan de Colombiaan. Sánchez zegt in gesprek met Ajax Life dat hij onder de indruk is van zijn ploeggenoot.



De international van Colombia vertelt: "Matthijs is een groot talent. Ik hoef niemand te zeggen dat hem een fantastische toekomst wacht. Dat heeft iedereen dit seizoen wel kunnen zien. We hebben dezelfde winnaarsmentaliteit op het veld. Verder heeft hij een beresterke conditie. Ongelooflijk. Hij is rustig en werkt hard voor het team. Het is mooi dat hij op deze leeftijd de kans krijgt om zich te bewijzen. Hij heeft alles in zich om een topspeler te worden."



Sánchez werd door Ajax Life uitgeroepen tot Ajacied van het seizoen. "Het is een mooie herinnering, maar als je als team niets wint, stelt het niets voor. Bovendien waren er binnen onze selectie meer spelers die hem verdienden. Daarom is deze prijs wel speciaal voor me."