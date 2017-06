'Transfer van 38 miljoen euro voor Promes'

De Nederlandse vleugelspits Quincy Promes doet het niet altijd even sterk bij Oranje, maar in de Russische competitie bij Spartak Moskou gaat het hem wel voor de wind. Er zit nu mogelijk een absolute megatransfer aan te komen voor de voormalige buitenspeler van FC Twente: het Italiaanse AS Roma is in de markt.



De Romeinen raken hoogstwaarschijnlijk een van hun aanvallers kwijt aan de Premier League-topclub Liverpool. De Reds betalen vermoedelijk veertig miljoen euro om Mohamed Salah over te nemen van de werkgever van middenvelder Kevin Strootman. Vervolgens dient de nummer twee van de Serie A met een opvolger op de proppen te komen en in Italië denkt men dat dat Promes wordt.



Hoogstwaarschijnlijk dienen de Romeinen te voldoen aan de transferclausule in het contract van de Nederlandse vleugelspits. Voor de vaste som van 38 miljoen euro is Promes over te nemen van Spartak en vermoedelijk zullen de Italianen hieraan voldoen. Eerder stond Promes zelf nog in de belangstelling van Liverpool, maar de Engelsen gaan dus voor Salah.