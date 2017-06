Ajax-fans roepen om deze opvolger als Bosz vertrekt

Oefenmeester Peter Bosz heeft Ajax in het afgelopen seizoen bij tijd en wijle sprankelend laten voetballen. Dat gaat hem mogelijk een transfer opleveren naar de Duitse topclub Borussia Dortmund. Vervolgens zitten de Amsterdammers met de gebakken peren en dient er een opvolger aangewezen te worden. De fans van Ajax vragen op de diverse sociale media om Louis van Gaal.



Van Gaal bedankte nog niet zo heel lang geleden nog voor een nieuwe ambtstermijn als bondscoach van het Nederlands elftal en resideert momenteel in zijn huis in Portugal. Het is zeer de vraag of hij wel te porren is voor het trainerschap bij Ajax.





Als Bosz weggaat: Hoop ik nog 1x Louis van Gaal met Blind en Kluivert als assistenten #Bosz #Ajax #WK — ᴘᴇᴛᴇʀ ʙᴀᴀsᴢ (@PeterBaasz) June 3, 2017

Ik zie nergens Louis van Gaal genoemd worden als mogelijke vervanger van Peter Bosz bij #Ajax. Die man was toch zo goed in 'kneden'? 🤔 — Kevin Vos (@KevinVos10) June 3, 2017

Bosz Dortmund en van Gaal naar Ajax. Cirkel is rond voor Louis — Bas Nijweide (@basnijweide) June 3, 2017

Wil Louis van Gaal eigenlijk nog een club trainen? — Koen Meewis (@KMeewis) June 3, 2017

Mocht Bosz weggaan bij Ajax, dan hoop ik dat Van Gaal nog één keer... Wat zou het mooi zijn. #Boz — Rik de Jong (@Jongderik) June 3, 2017

Laatste kunstje voor Van Gaal. Zou ik erg mooi vinden. #bosz #ajax — Hans van Holland (@hansvanholland) June 3, 2017

Van Gaal als opvolger van Bosz? #ajax het is maar een idee — pascal henneberque🐇 (@PHenneberque) June 3, 2017

Ik heb zon gevoel dat ze van gaal al hebben gepolst#bosz#bvb#ajax — Gerco eenkhoorn (@eenkhoorn10) June 3, 2017