'PSV mag fraai transferdoelwit al weer schrappen'

In Nederland zullen niet veel mensen ooit gehoord hebben van Olimpiu Morutan, maar dit is in Roemenië wel anders. De zeventienjarige speler van FC Botsani wordt gezien als een van de grootste talenten van het Oost-Europese land en wordt zelfs al de 'nieuwe Gheorge Hagi' genoemd. PSV blijkt geïnteresseerd te zijn in de jonge middenvelder.



"Er zijn verschillende clubs uit Italië geïnteresseerd en ook PSV heeft zich gemeld", zo vertelt FC Botsani-directeur Valiriu Iftime aan Prosport. "Er worden veel gesprekken gevoerd, maar er is nog niets concreet."



Daarbij valt met name de vraagprijs op. De Roemeense club lijkt namelijk absoluut niet het onderste uit de kan te willen halen en zou het talent relatief goedkoop laten gaan. "Natuurlijk, alles en iedereen in de wereld is te koop en als iemand twee miljoen euro biedt, dan verkoop ik Morutan. Dat is niet veel geld voor hem, want ze kunnen hem later voor tien miljoen verkopen", aldus Iftime.



Update 14:54 uur

PSV lijkt de komst van Olimpiu Morutan al te kunnen vergeten. Valeriu Iftime, sterke man bij Botosani, maakt zich immers sterk dat Morutan minstens nog een half jaar bij zijn club zal blijven.



"Morutan zal bij Botosani blijven. Enkel als we een niet te weigeren bod ontvangen zullen we dat overwegen. En dan heb ik het over meer dan één miljoen én een flink percentage op zijn eventuele doorverkoopsom", klonk het duidelijk bij Gazeta Sporturilor.





