'Zeer opmerkelijke transfer voor succescoach Stam'

Jaap Stam miste met zijn Reading FC door de finaleronde van de nacompetitie op strafschoppen te verliezen van Huddersfield Town, op een haar na promotie naar de Premier League. Toch kreeg de reputatie van de Nederlander in de trainerswereld een enorme boost.



In Engeland schrijft men dan ook al dat Stam een potentiële toptrainer is, bijvoorbeeld voor één van zijn oud-werkgevers als Ajax of Manchester United. Maar in het geruchtencircuit verschijnen nu berichten dat Stam de trainer gaat worden van 'slechts' Leeds United.



Die club werd afgelopen seizoen zevende in de Championship, terwijl Stam met Reading als derde eindigde. Een overstap naar Leeds, een gevallen topclub, zou dan ook erg opvallend zijn. Toch claimen Engelse tabloids dat Stam er wel heil in ziet..





3rd or 7th? Jaap Stam or no manager? I'd say Leeds is a step down. Maybe a step up 30 years ago. Defo not in last 3 DECADES. — Dan (@DanHindmarsh16) 2 juni 2017

