Mulder weet het zeker: "Deze club pakt vanavond CL-titel"

In de volgende weken staan nog enkele interlands en een Confederations Cup op het programma. Maar de laatste noemenswaardige wedstrijd in clubverband wordt zaterdagavond afgewerkt. In Cardiff strijden Real Madrid en Juventus immers voor de Champions League.



Analist Jan Mulder schuift alvast één grote favoriet naar voren. "Met hun komt het altijd goed, Real wint toch altijd. Als je denkt dat ze breken, staan ze op. Als ze op Atlético dreigen in te storten, toveren ze opeens een beslissende goal. Real Madrid is de club, beken het maar, waarin we het meest vertrouwen hebben", schrijft hij in Het Laatste Nieuws.



Dat Juventus zich profileert als een veel hechter team, maakt volgens Mulder niet uit. "Real is individueel beter. Misschien is het hechte teamverband, het lot, de passie of dat iedereen Buffon de beker gunt, sterker dan mijn vermoeden: Juventus zal beter zijn en op het eind wint Ronaldo."