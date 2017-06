Bijzonder cadeau voor Juventus-spelers bij winst op Real Madrid

Vanavond wordt besloten wie de Champions League van dit seizoen pakt. Wordt het Juventus, of toch weer Real Madrid? Mochten de Italianen overwinnen, dan lonkt een fraai extra cadeau.



Voorzitter Andrea Agnelli heeft alle spelers namelijk een peperdure Ferrari belooft als het miljoenenbal wordt gewonnen. Althans, dat beweert rechtsback Dani Alves. "Als we winnen, krijgen we een Ferrari. Laten we zien of hij zich aan zijn woord houdt", vertelt Alves met een knipoog in de Italiaanse media.



De laatste keer dat De Oude Dame de Europese hoofdprijs pakte, was in 1996. De aftrap vanavond is om 20:45 uur.





Each Juventus player has been promised a brand new Ferrari if they win the Champions League tonight. pic.twitter.com/ON9JgeCfEE — Football Stuff (@FootbalIStuff) 3 juni 2017