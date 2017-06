ADO dolblij met krabbel hoofdtrainer: "Past echt bij de club"

Zojuist werd bekend dat trainer Alfons Groenendijk nog voor 2 extra jaren aan ADO Den Haag verbonden blijft. De trainer loodste de club na zijn aanstelling in februari middels een ware Houdini-act naar handhaving op het hoogste niveau, en wordt nu dus beloond.



Manager Voetbalzaken Jeffrey van As reageert op het contractnieuws: "Het zal geen verbazing wekken dat we graag met Fons verder wilden. Hij en zijn staf hebben afgelopen seizoen een geweldige prestatie in korte tijd neergezet."



"Fons is iemand die echt bij ADO Den Haag past met de passie die hij dagelijks in zijn werk legt. Met het doorgaan van Fons geven we een hoop duidelijkheid richting eventuele versterkingen van de spelersgroep", aldus een contente Van As tot slot.



