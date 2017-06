OFFICIEEL: ADO kan juichen na krabbel 'succestrainer'

Het lag al een tijdje in de lijn der verwachtingen, maar inmiddels is de deal gesloten: Fons Groenendijk blijft voorlopig nog wel even aan als hoofdtrainer van ADO Den Haag.



Met een ware inhaalrace sleepte hij ADO afgelopen seizoen richting handhaving, en zijn beloning is nu een nieuw tweejarig contract. Groenendijk, die in februari in dienst trad, is logischerwijs erg blij met zijn verbintenis in de Hofstad. "Ik ben blij dat we met elkaar door gaan."



"Ik werk hier sinds februari met heel veel plezier en wilde daarom graag verder bij ADO Den Haag. Het is een fantastische club met veel potentie. De komende twee seizoenen willen we de basis, die afgelopen maanden is gelegd, verder uitbouwen. Ik ben trots dat ik nog twee jaar trainer mag blijven van deze mooie club", aldus de 53-jarige Groenendijk op de clubwebsite.





