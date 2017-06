'Toptransfer voor bij PSV uitgelachen mandekker: 7 miljoen'

In 2010 verruilde hij het Poolse Wisla Krakow voor PSV, maar in Eindhoven groeide Marcelo Guedes nooit uit tot de beoogde betrouwbare mandekker die hij wilde worden. Drie jaar later vertrok hij, wel met maar liefst 91 duels voor PSV in de benen, naar Hannover 96.



In Duitsland ging het wél goed met Marcelo, die vorig jaar een transfer naar Besiktas verdiende. Aldaar werd hij kampioen van Turkije, en bovenal één van de beste verdedigers van de Süper Lig. Nu lonkt mogelijk een fraaie beloning voor zijn goede vorm; een transfer.



Olympique Lyon zou namelijk al zeven miljoen euro geboden hebben op de boomlange Braziliaan, die volgens Turksvoetbal.net nog meer ijzers in het vuur heeft. Diverse Europese topclubs lonken naar de dertigjarige Marcelo, zo schrijft het medium althans.

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.