'Standard ziet smaakmaker mogelijk naar Feyenoord vertrekken'

Standard zal in de zomer mogelijk toch enkele sterkhouders van de hand gaan doen. Voor één van de basisspelers is er alvast concrete interesse, maar de vraagprijs ligt nog wat hoog.



La Dernière Heure weet dat Feyenoord en Trabzonspor Matthieu Dossevi willen weghalen uit Luik. De rechterflankaanvaller kende een zeer pover seizoen en hij mag de club voor 5 miljoen euro verlaten.



In januari bood Club Brugge nog een bedrag dat in de buurt lag, maar Standard weigerde dat toen. Feyenoord is het meest concreet voor Dossevi, maar de Nederlandse kampioen zou het gewenste bedrag niet op tafel willen leggen. Ook Trabzonspor vindt de vraagprijs momenteel nog te hoog. Dossevi moet Standard niet verlaten, maar mag bij een goed de club dus verlaten.