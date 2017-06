Courtois naar Real Madrid? De doelman reageert

Thibaut Courtois werd de afgelopen maanden opnieuw gelinkt aan een overgang naar de Spaanse kampioen Real Madrid. De doelman van Chelsea zorgde voor duidelijkheid.



Hij blijft bij Chelsea. "Ja, ik blijf. Voor 100% zeker? Tja, nu kom je met percentages… (lacht) Ja, voor 100% zeker, voilà", is de Rode Duivel zeer duidelijk tegenover Het Belang van Limburg. Real Madrid moet dus geen poging meer wagen om Courtois aan te trekken.



Courtois kende een topjaar met Chelsea en hij pakte de Engelse titel. De ex-doelman van KRC Genk en Atlético Madrid wil met Chelsea ongetwijfeld een straffe prestatie in de Champions League neerzetten en het heeft met trainer Antonio Conte alvast de ideale man in huis om successen te boeken.