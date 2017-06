'Ajax laat oog weer vallen op Braziliaan, maar biedt te weinig'

Morfe0 -8778 Rang: Utopisch

Het kan 2 kanten opgaan met Ajax.

Als ze Bosz behouden Arana kopen , een goede controleur nog en ene rechtsback, dan ben je in een klap titelfavoriet (en Klaassen vertrekt dan ) , als je Bosz laat gaan , dan zullen er meerdere spelers ook volgen..



Mijn Droomscenario





Bosz coach



Onana

Aankoop Sanchez De Ligt Arana

Anita/De Jong of Sierra.. een van de 3 halen

Vd Beek Ziyech

Neres Dolberg Kluivert..



Dit elftal.. titelfavoriet 1.. 100%.



Maarja..



Doemscenario



Bosz weg.. De Boer of Van Gaal in..



Dolberg weg, Klaassen weg , Ziyech weg , Sanchez weg...



Onana

Aankoop De Ligt Viergever Arana

Sierra/Anita of De jong halen (een van de 3 )

Vd Beek Nouri

Neres Huntelaar Kluivert





.... dit zal een plek 3 worden... 100%...



Maar met Verkopen Dolberg/Ziyech en Klaassen ben je wel in een klap +-75 miljoen Bruto rijker.