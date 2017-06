Beste man van het seizoen denkt na over toekomst bij NEC

Joris Delle werd door De Gelderlander benoemd als de beste speler van NEC tijdens het afgelopen seizoen, ondanks dat ook hij degradatie naar de Jupiler League niet kon afwenden. De doelman weet nog niet hoe zijn toekomst eruit ziet, zo vertelde hij aan De Gelderlander.



"Natuurlijk wil ik in mijn carrière op het hoogste level spelen. Ik moet zien wat hier gebeurt. Er is momenteel geen trainer en geen technisch directeur. Eerst wil ik die ontmoeten voordat ik beslis over mijn toekomst", zo vertelde de keeper.



"Het is bovendien niet respectvol om te zeggen dat ik niet in de eerste divisie wil acteren. Ik ben er ook verantwoordelijk voor dat NEC op dat niveau moet spelen", aldus Delle, die nog altijd flink baalt van de degradatie.