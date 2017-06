'Feyenoord heeft opvolger Gudde al op het oog'

Feyenoord zal in de komende periode afscheid moeten nemen van Eric Gudde. De algemeen directeur heeft zijn vertrek bij de club aangekondigd. De Rotterdammers lijken al te weten wie de positie van Gudde binnenkort over moet nemen.



De naam van Robert Eenhoorn is gevallen bij Feyenoord, zo lezen we nu bij het Algemeen Dagblad. Hij is op het moment van schrijven nog directielid van AZ, maar het is geen geheim dat zijn hart eigenlijk bij Feyenoord ligt.



Hoe concreet de belangstelling voor Eenhoorn al is, is niet bekend. Sterker nog, bij Feyenoord benadrukte men tot op heden dat er nog niet gesproken is over een opvolger nu ze weten dat Gudde per 30 november vertrekt bij de club.