RSC Anderlecht heeft zijn visie inzake jeugdbeleid flink gewijzigd. De club telt niet meer zo snel het grote geld neer voor de jonge talenten. De uittocht van enkele spelers zorgt niet voor onrust binnen de club.



“Op het merendeel van de vertrokken jongeren rekenden we niet meer. Anderlecht heeft dezelfde filosofie als Ajax. We hebben een werkmethode."



"Als de jonge speler er in gelooft, dan blijft hij. Gelooft hij niet in het project, dan mag hij vertrekken. Voorheen was de club angstig om zo talenten te verliezen, maar die tijd is voorbij", deelde iemand vanuit de jeugdopleiding van Anderlecht mee aan La Dernière Heure. Paars-Wit gaf de afgelopen jaren al op jonge leeftijd veel geld aan talenten, maar daardoor verloren ze de honger om er nog echt voor te vechten.