'Bizar blessuregeval bij Juventus bezorgt Allegri kopzorgen'

Zaterdag staat de afsluiting van het Europese voetbalseizoen op het programma met de finale van de Champions League tussen Real Madrid en Juventus. Bij de Italianen was er even paniek na een bijzonder blessuregeval.



Trainer Massimiliano Allegri hoeft zich over zijn spelers nog geen zorgen te maken, maar hij dreigde wel zélf de finale door een kwetsuur te moeten missen. De 49-jarige Italiaan raakte geblesseerd tijdens een benefietwedstrijd. Uiteindelijk raakt hij toch fit voor zaterdag.



"Of dit een grap is? Absoluut niet, ik was me aan het amuseren en ik heb me geblesseerd", reageerde hij bij Rai1. "Maar het gaat slechts om een spierblessure. Je kan met alles het gevecht proberen aan te gaan, maar niet met je leeftijd", kon hij er nog om lachen.