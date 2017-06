Feyenoord-man Gudde zegt alvast 'nee' tegen deze clubs

Eric Gudde heeft ervoor gekozen om afscheid te nemen van Feyenoord. In de afgelopen jaren was Gudde als algemeen directeur actief voor de Rotterdammers, maar een nieuwe lange periode bij de club zag hij niet zitten. Tijd voor een vertrek.



Daarbij gaf Gudde in gesprek met De Telegraaf alvast aan welke clubs zich niet hoeven te melden en wat hij in de komende periode gaat doen. "Ik ga in elk geval niet bij een andere Nederlandse voetbalclub werken", vertelde de algemeen directeur.



"Als ik weg ben, gaan we eerst een lange vakantie ver weg plannen. Even afkicken na tien mooie, maar ook zeer intensieve jaren", aldus het relaas van Gudde.